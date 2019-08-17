Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük futbol organizasyonlarından biri olan UEFA Süper Kupa final maçının galibi İstanbul oldu. Vodafone Park’ta oynanan Liverpool ile Chelsea maçını 200’e yakın ülkeden iki milyar kişinin naklen yayın vasıtasıyla seyrettiğini belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya “Bu tarz uluslararası organizasyonlardaki reklam değeri çok yüksek oluyor. Türkiye ve İstanbul’un tanıtımı için eşsiz bir fırsat sundu. UEFA Süper Kupa Finali ülkemiz için bir milyar liranın üzerinde reklam değeri oluşturdu” değerlendirmesinde bulundu.



ELLİ BİN TARAFTAR GELDİ

Bağlıkaya, futbolseverlerin, Taksim, Beşiktaş, Mecidiyeköy ve Boğaz hattındaki otellerde konaklamayı tercih ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: “Maçı seyretmeye gelenler bir gece, iki gün ya da iki gece, üç günlük organizasyonlarla ülkemizi ziyaret etti. İstanbul’da kaldıkları süre zarfında öncelikle Boğaz’da, Tarihî Yarımada bölgesinde bulunan tarihî ve turistik yerlerde, Taksim ve Beşiktaş civarındaki eğlence mekanlarında vakit geçirdiler. Yaklaşık 50 bin taraftarın İstanbul’a gelmesi üç gün boyunca şehir ekonomisine ciddi bir katkı oluşturdu. Kazanan sadece turizmciler değil tabii ki esnafımız da oldu. Maç sonrasında da kutlamalar sabaha kadar sürdü. Maç öncesi özellikle Beşiktaş civarındaki mekanlarda ciddi anlamda bir hareketlilik yaşandı. Üç gün zarfında yaklaşık 100 milyon avroluk bir ekonomi oluştuğunu tahmin ediyoruz.” Bu tarz organizasyonların turizme geri dönüşünü ilerleyen zamanlarda görüleceğinin altını çizen Bağlıkaya “Süper Kupa finalinin İstanbul turizmine minimum yüzde 10 katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 2020’de Şampiyonlar Ligi Finali de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Tüm dünyadaki futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen bu iki maç ile birlikte İstanbul finaller şehri olarak anılacaktır” dedi.



Oteller yüzde 95 doldu

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Beyoglu, Taksim, Talimhane ve Beşiktaş’taki otellerin yüzde 95 doluluğa ulaştığını belirterek, ancak bekledikleri ilgiyi bulamadıklarını söyledi. Eresin “Stadın tamamen dolu olması ve maçın dünya medyasında yer alması ölçülemez bir tanıtım değeri taşıyor, bu tip organizasyonlarda her zaman olduğu gibi bu maçın da İstanbul’a pozitif katkıları ilerleyen tarihlerde görülecektir” diye konuştu.