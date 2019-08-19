İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, yedi aylık dönemde yapılan uçuşlarla 58 milyon 297 bin 35 yolcu seyahat etti. Sadece İstanbul Havalimanı’nda bu süreçte 143 bin 471 sefer yapıldı. Yeni havalimanı; iç hatta 37 bin 591, dış hatta 105 bin 880 uçuşa ev sahipliği yaptı ve 22 milyon 143 bin 50 yolcuyu ağırladı.