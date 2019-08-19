İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, yedi aylık dönemde yapılan uçuşlarla 58 milyon 297 bin 35 yolcu seyahat etti. Sadece İstanbul Havalimanı’nda bu süreçte 143 bin 471 sefer yapıldı. Yeni havalimanı; iç hatta 37 bin 591, dış hatta 105 bin 880 uçuşa ev sahipliği yaptı ve 22 milyon 143 bin 50 yolcuyu ağırladı.
İstanbul’a havadan 58 milyon yolcu
19.08.2019 - 02:35 | Son Güncelleme: 19.08.2019 - 02:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yolcu ve uçuş sayısı gittikçe artan İstanbul’daki tüm havalimanlarından bu yılın ocak-temmuz döneminde 401 bin 422 iç ve dış hat seferi düzenlendi.
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644641 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/644641.aspx
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