Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, yedi aylık dönemde yapılan uçuşlarla 58 milyon 297 bin 35 yolcu seyahat etti. Sadece İstanbul Havalimanı’nda bu süreçte 143 bin 471 sefer yapıldı. Yeni havalimanı; iç hatta 37 bin 591, dış hatta 105 bin 880 uçuşa ev sahipliği yaptı ve 22 milyon 143 bin 50 yolcuyu ağırladı.