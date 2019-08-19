Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Ağustos altın fiyatları... Güncel çeyrek altın alış fiyatı spot piyasada 433,45 lira, satış fiyatı ise 444,32 lira seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Ağustos altın fiyatları
19.08.2019 - 09:23 | Son Güncelleme: 19.08.2019 - 09:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Ağustos altın fiyatları... Güncel çeyrek altın alış fiyatı spot piyasada 433,45 lira, satış fiyatı ise 444,32 lira seviyesinde yer alıyor.
Etiketler : Çeyrek altın,
644696 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/644696.aspx
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