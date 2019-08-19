Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Ağustos altın fiyatları... Güncel çeyrek altın alış fiyatı spot piyasada 433,45 lira, satış fiyatı ise 444,32 lira seviyesinde yer alıyor.