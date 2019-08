Türkiye Gazetesi

Son aylarda uçak bileti fiyatları aldı başını gidiyor. Çok değil, daha birkaç yıl önce yurt içinde 30-40 TL’ye, yurt dışında da 150-160 TL’ye yapılan uçuşlar hayal oldu. Artık 5-6 ay sonrasının promosyonlu biletleri bile yurt içinde 80-100 TL’den, yakın mesafeli yurt dışı uçuşlarında 400-500 TL’den başlıyor. Promosyonlu biletleri kaçırırsanız, dört kişilik bir ailenin yurt içi gidiş geliş yol masrafı 1500-2000 TL’yi, yurt dışında 4-5 bin TL’yi buluyor.

Aylar öncesinden seyahat planlaması yapmak oldukça güç ve riskli olduğundan, promosyonlu bilete de yeterli talep gelmiyor. Ancak fiyatı daha uygun olan bu biletleri, satışa çıktığı ilk gün seyahat acentaları alıyor. Uçuş günü yaklaşan ve satılamayan biletler için de, oldukça ucuza turlar düzenliyorlar. Öyleki; 4-7 gün arasında değişen bu turlar, aynı dönemdeki uçak bileti fiyatından ucuza gelebiliyor. İş için seyahat edecekler bile, sadece gidiş dönüş ve şehir merkezine ulaşım hizmetinden yararlanarak tasarruf sağlayabiliyorlar.

Avantajix verilerine göre; 13 Şubat 2020’de THY ile Paris’e gidip 17 Şubat’ta dönecekler, uçak biletine 2 bin 300 TL öderken; aynı uçakla dört günlük Paris turuna katılanlar 2 bin 150 TL ödüyor. 21 Eylül’deki yedi günlük Küba turu 7 bin 150 liradan satılırken, aynı uçakla Küba’ya gitmek için bugün bilet alacaklar, THY’ye 12 bin lira ödemek durumunda kalıyor. 3 Kasım’daki beş günlük Bali turu için 3 bin 200 TL ödenirken; aynı uçakla Bali’ye gidiş-dönüş uçak biletleri 3 bin 300 TL’den alıcı buluyor.

UYGUN BİLETİN SIRLARI

* Seyahat edeceğiniz yer bir tatil yöresiyse gidiş biletini pazar, dönüşü de cumartesi gününe almak, en az yüzde 25 tasarruf sağlıyor. Tatil yöresinden pazar günü dönmek ise bütçeyi oldukça zorlayabiliyor.

* Her destinasyonda en ucuz biletler; çarşamba ve perşembe günkü uçuşlar için satılıyor. Biletlerin en pahalı olduğu pazartesi, salı ve cuma günü uçmaktan kaçınmak gerekiyor.

* Hava yolu firmalarının kampanyaları, son dakika uçuş fiyatlarını duyurdukları gün olması dolayısıyla bilet almak için salı günü beklenmeli. İstatistikler, salı günü öğle saatlerinde fiyatların dikey inişe geçtiklerini gösteriyor. Bunun sebebi de rekabet...

* Gece geç saatlerdeki uçuşlar, her zaman diğer saatlerdeki uçuşlardan ucuz oluyor. Özellikle tatil yörelerinden dönüşte, sabah erken saatlerdeki uçuşlara da ucuz bilet bulmak mümkün...

* İnternetten almak da avantaj sağlıyor. Farklı hava yollarını ve seferleri karşılaştırma fırsatı oluyor.

* Eğer bayram, yılbaşı gibi özel günler için çok önceden bilet alınmadıysa ciddi bir rakamı gözden çıkarmak gerekir. Bu günlerde seyahat mecburiyse bir gün evveli veya sonrasına da mutlaka göz atın. Daha uygun fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

* Her hava yolu şirketi değişik dönemlerde kampanyalar düzenleyerek boş kalan koltukları doldurmak ister. Bu dönemde alınan biletler, aylar öncesi satışa çıkan biletlerden dahi ucuza gelebilir. Bu sebeple öncelikle uçuş rotasında kampanya olup olmadığı araştırılmalı. Bu kampanyaları kaçırmamak için, hava yolu şirketinin e-Posta gönderim listelerine kaydolur.