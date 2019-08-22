Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz haftadan bu yana altının fiyatında yükselişler yaşandı. Peki altın piyasasının en çok ticareti olan iki ürünü; çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 22 Ağustos 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 276 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 276,20 liradan, bin 819 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 840 liradan, 252 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256 liradan, bin 778 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 798 liradan, 889 liradan alınan Yarım altın 899 liradan ve 445 liradan alınan Çeyrek altın 450 liradan satıldı.