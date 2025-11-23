Eskişehir’de 8 katlı bir öğrenci apartında meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen 23 yaşındaki Alican A., binanın 2’nci katından alt katta bulunan bir kafenin tentesine düştü. Alican'ı kurtarmak için çok sayıda ekip seferber olurken, o anlar drone kamerası ile kaydedildi.

Olay, Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir öğrenci apartında gerçekleşti. Apartın 2’nci katında bulunan ve alkollü olduğu iddia edilen Alican A.(23) isimli genç, binanın altında bulunan kafenin tentesine düştü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEFERBER OLDU

Tente üzerinde hareket edemeyen yaralı şahıs için olay yerine ihbar üzerine itfaiye, Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin merdiven uzattığı kafe üzerine, görevli itfaiye erlerince yaralı sedyeye bindirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Gencin itfaiye tarafından kurtarılma anı dron ile havadan görüntülendi. İtfaiye tarafından yere indirilen şahıs Acil Sağlık ekibi tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafe boşaltılırken şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SEVDA KİLİÇ

