8 yaşında liseyi bitirdi. 12’sinde fizik lisans programına girip 18 ayda tamamladı. 15 yaşında kuantum doktorası yaptı

Belçikalı 15 yaşındaki Laurent Simons, Anvers Üniversitesinde “kuantum fiziği” alanında hazırladığı tezini başarıyla savundu. Doktora ünvanını elde eden Simons, hedefinin “insan kapasitesini geliştirmek” olduğunu belirtti.

Ortaöğretimi 8 yaşında bitiren Simons, 12 yaşındayken Anvers Üniversitesinde fizik lisans programını 18 ayda tamamlamak suretiyle mezun oldu. Dokuz yaşındayken de Eindhoven Teknoloji Üniversitesinde kısa süreli olarak elektrik mühendisliği eğitimine başladı, daha sonra fizik alanına yöneldi.

İKİNCİ DOKTORASINI YAPACAK

Almanya’daki Max Planck Enstitüsünde kuantum optiği üzerine staj yaparak akademik deneyimini genişleten Simons, yüksek lisans çalışmasında ise “Bose-Einstein yoğunlaşmaları” ile kara deliklerin benzerliklerini inceledi. Simons şimdi ise Münih’te tıp bilimleri ve yapay zekâ alanında ikinci doktora programına başlayacak.

