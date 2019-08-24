Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sayıları 5.2 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren zam pazarlığında sona gelindi. Hükümet ve sendikaların anlaşmaya varamaması üzerine gözler Hakem Kuruluna çevrildi. Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süresi dün itibarıyla sone ererken, Kamu İşveren Heyeti de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altındaki Çalışma Genel Müdürlüğü’ne müracaat etti. Çalışma Genel Müdürlüğü’nün çağrısı ile daha sonra Hakem Kurulu toplanacak. 28 Ağustos’ta açıklanması beklenen kararla memur ve memur emeklisinin 2 yıllık maaş zam oranı netleştirilecek. Kurul’un kararı nihai nitelik taşıyor.

HÜKÛMETİN SON TEKLİFİ YÜZDE 4+4’TÜ

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020’nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021’nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos’ta 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuştu. Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, yeni teklif beklediklerini söylemişti. Taraflar arasında son güne kadar uzlaşının sağlanamaması üzerine Memur-Sen, iş bırakma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapmıştı.