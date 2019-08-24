Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otellerde yer bulamayan tatilcilerin alternatifi, tatil evleri oldu. Konut sahibi Türk vatandaşlarının yanı sıra ilçede mülk sahibi yabancılar da, tatil dönemleri dışında evlerini kiraya veriyor. Alanya Emlakçılar Derneği Başkan Yardımcısı Ali Özsoy, günlük ve haftalık kiralanan tatil evlerinin popülerliğinin her geçen gün arttığını söyledi. Özsoy, uygun fiyatının yanı sıra daha mütevazı hayat şekli ve rahatlık için de evlerin kiralandığını söyledi. Tatil evlerinin otellere göre ucuz olduğuna değinen Özsoy, “İlçede yaklaşık 3-4 bin ev var. Bu evler daha çok rezidans ve apartman şeklinde, havuzlu daireler. En çok bunlar tercih ediliyor. Ayrıca günlük tatil evlerini kiralayanlar, mutlaka yetkili emlakçıları tercih etsin. Dolandırılmak istemiyorlarsa bunu yapsınlar” dedi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Başkanı Burhan Sili ise, en çok tatil evlerinin kontrolsüz gelişiminden korktuklarını söyledi. Hükûmetin bu evleri vergilendirmesiyle rahatladıklarını vurgulayan Sili; bu konutların devreye girmesinin, otellere olan talebi belirli oranda azaltabileceğini dile getirdi.