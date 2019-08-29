Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 2017’de başlatılan Ata Tohumu Projesi, bakanlık bünyesindeki kurum ve kuruluşların iş birliğiyle yürütülüyor. Proje kapsamında bugüne kadar vatandaşlardan toplanan tohumların genetik ve kimyasal tanımları yapıldı ve gerekli özellikleri taşıyanların çoğaltılma çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda tohumların tesciline ilişkin prosedür ve işlemler de yürütülüyor. Ata Tohumu Projesi’nin tanıtımı ise bugün Emine Erdoğan’ın katılımıyla TİGEM Polatlı İşletmesinde yapılacak.