Bakan Pekcan'ın açıkalamalarından önemli satır başları:
"İhracat Ana Planı'nda hedef ülkelerimiz ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili."
"İhracat Ana Planımızla ihracatçılarımız için Akıllı İhracat Platformu kuruyoruz."
"İhtisas Serbest Bölgeleri ile hedefimiz Türkiye ihracatındaki payı yüzde 3,5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatımızı yüzde 5'lere çıkarmak"
"Eximbank'ın yeni ürünleriyle KOBİ’lerin yüzde 75’inin desteklenmesini, ihracatı destekleme oranının yüzde 29'a çıkartılmasını hedefliyoruz."
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