Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiğini söyleyen Uysal, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyelerine yaptığı sunumda, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın 2019 yılı ikinci çeyreğinde ılımlı şekilde devam ettiğini, net ihracatın dönemlik büyümenin sürükleyicisi olduğunu ifade etti.

İç piyasada parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki düşüşü desteklediğini vurgulayan Başkan Uysal, para politikasındaki temkinli duruşun da enflasyondaki düşüşü sürekli kılacak şekilde belirleneceğini kaydetti. MB’nin fiyat istikrarı için elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğinin altını çizdi. Temmuz ayı Para Politikası Kurulu PPK toplantısında politika faizinin 425 baz puan düşürüldüğünü, bu kararın enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurların dikkate alınarak verildiğini hatırlatan MB Başkanı Murat Uysal, önümüzdeki dönemde de fiyat istikrarı ve enflasyonun düşüşü için bütün araçların kullanılacağına dair kararlılığa vurgu yaptı. Uysal, enflasyon hedefinin bu yıl sonunda 13,9, 2020 sonunda yüzde 8,2, 2021 sonunda ise yüzde 5,4’e geriledikten sonra yüzde 5’lerde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini dile getirdi.