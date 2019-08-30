Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olan Global Ports Holding, Bahamalar Nassau Kruvaziyer Limanı ile bugüne kadarki en büyük operasyonuna imza attı. Bahamalar’ın başkentinde yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı’nın işletilmesine yönelik imtiyaz sözleşmesi Bahamalar Başbakanı Dr. Hubert Minnis ile Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından imzalandı. Global Ports Holding liderliğinde kurulan Bahamalar Yatırım Fonu ve YES Foundation’un ortağı olduğu Nassau Cruise Port tarafından işletilecek limana toplam 250 milyon dolar yatırım yapılacak. Anlaşma kapsamında 400 bin nüfuslu ülkede yaklaşık 20 bini aşan kişiye fondan hisse alma imkânı da verilecek. YES Foundation’ın gelirleri ise eğitim amaçlı olarak kullanılacak.

Karayipler merkezli büyüme stratejisi kapsamında Nassau Kruvaziyer Limanı’nı portföylerine kattıklarını ifade eden Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman “Örnek alınacak ortaklık modelimiz sayesinde Nassau’nun işletilmesine yönelik ihalede şubat ayında birinci gelmiştik. Halka doğrudan ve dolaylı birçok katkısı olacak bir operasyon yürüteceğiz. Nassau Kruvaziyer Limanı’nın 25 yıllık işletme süresi sonunda Bahamalar ekonomisine toplam 16 milyar dolarlık katkıda bulunmasını bekliyoruz” dedi. Türkiye dâhil 9 ülkede 15’i kruvaziyer ve 2’si ticari olmak üzere toplam 17 limanın işletmesini yaptıklarını belirten Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın da “Nassau, operasyonlarımız başladığında küresel ağımızdaki en büyük liman olacak. Yolcu sayımızı yüzde 50 artıracak bu gelişmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.