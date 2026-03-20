Geride bıraktığımız sezon Aston Villa’dan 77 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr’a transfer olan Jhon Duran, sezon başında kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelmişti. Sarı-lacivertli yönetim, Kolombiyalı futbolcunun saha içi ve saha dışı problemli tavırları nedeniyle yolları ayırma kararı aldı ve Duran, kiralık olarak Zenit’e transfer oldu.

Jhon Duran kararı ülkeyi karıştırdı! ADAY KADRODA YER ALMADI Zenit forması giydiği 5 maçta 2 gol atma başarısı gösteren Jhon Duran, milli takım şoku yaşadı. Duran, Kolombiya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılmadı. Bu karar Kolombiya'da tartışmalara neden olurken, teknik direktörün tutumuna anlam verilemedi.

Jhon Duran kararı ülkeyi karıştırdı! "BU KÜÇÜK BİR MESELE DEĞİL" Futbolred'de yer alan haberde, "Forvet oyuncusu, resmi maçlarda oynamasına ve kadro dışı bırakılmasını haklı çıkaracak herhangi bir sağlık raporu olmamasına rağmen, Nestor Lorenzo'nun listesinde yer almıyor. Bu küçük bir mesele değil" denildi. Haberin devamında, "Duran, teknik ekip tarafından neredeyse dokuz aydır dikkate alınmıyor; bu durum, uluslararası futboldaki mevcut performansıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Şu anda Rusya'da Zenit Saint Petersburg'da forma giyen Duran, ilk birkaç maçında penaltıdan iki gol kaydetti" ifadeleri yer aldı.

Jhon Duran kararı ülkeyi karıştırdı! "LORENZO İLE TARTIŞTI" İDDİASI Haberde ayrıca Duran'ın Lorenzo ile daha önce yaşadığı bir tartışma nedeniyle kadroya alınmadığı iddia edildi. Konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "2025 yılının ortalarında, Peru ile oynanan Dünya Kupası eleme maçından sonra yaşanan olay hâlâ gündemde. O dönemde çıkan haberlere göre, Barranquilla'daki Metropolitano Stadyumu'nda ev sahibi takımın soyunma odasında teknik direktör Lorenzo ve bazı oyuncular arasında hararetli bir tartışma yaşanmıştı.

Jhon Duran kararı ülkeyi karıştırdı! "ÇAĞRILARDA ÖNEMİNİ KAYBETTİ" Bu olayın, ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğu söyleniyor. Kolombiya Futbol Federasyonu'na göre oyuncu başlangıçta sakatlık nedeniyle kadro dışı bırakılmış olsa da ve büyük bir çatışma resmi olarak doğrulanmamış olsa da, forvet oyuncusu o zamandan beri milli takım çağrılarında önemini kaybetti. Kamuoyuna yapılan açıklamalar taktiksel kararlar, pozisyonu için rekabet ve fiziksel durum üzerine yoğunlaştı, ancak tartışma hiçbir zaman tam olarak sona ermedi."

Jhon Duran kararı ülkeyi karıştırdı! ''PREMIER LİG'DE FORMA GİYECEĞİM'' Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kolombiyalı bir gazeteciye açıklamalarda bulunan Duran'ın, ''Yaz ayında Dünya Kupası'nda forma giymeyi umuyorum. Burada göstereceğim performansla çok büyük ihtimalle yeniden hayalini kurduğum Premier Lig'e döneceğim. Şu anda düşündüğüm tek şey Dünya Kupası ve Premier Lig'' dediği iddia edilmişti.

