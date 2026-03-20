“Diriliş Ertuğrul”, “Kuruluş Osman”, “Destan” ve “Kuruluş Orhan” gibi birçok tarihî dizi ve filme ev sahipliği yapan Bozdağ Film Platoları, Ramazan Bayramı’nda kapılarını ziyaretçilerine özel etkinliklerle açıyor.

Beykoz’da yer alan 200 dönümlük plato, bayram boyunca oyuncu söyleşileri, atlı gösteriler ve geleneksel lezzetlerle misafirlerini ağırlayacak. Bayramda oyuncular platoda hayranlarıyla bir araya gelecek.

Bayramın ilk günü Barış Falay ve Çağrı Şensoy, ikinci günü Mustafa Üstündağ, Dinç Daymen ve Sena Mercan, bayramın üçüncü günü ise Mahassine Merabet ve Alina Boz söyleşi yapacak.

Misafirlere görsel bir şölen sunmayı hedefleyen “Atların Destanı” dans gösterisi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.



