19 Mart gecesi İstanbul’da meydana gelen ve Kars 36 Spor forması giyen 21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası gözler olayla bağlantılı isimlere çevrildi. Soruşturma kapsamında gözaltı alınan Aleyna Kalaycıoğlu olayının detayları ve tutuklanıp tutuklanmadığı merak ediliyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU OLAYI NEDİR?

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir müzik stüdyosu önünde meydana gelen olayda, içerisinde rapçi Canbay’ın da bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan kişilerle görüşmek üzere bir araya gelen grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen biri çakarlı olduğu öne sürülen iki araçtaki şahıslar tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre olay, müzisyenler arasında yaşanan bir ilişki tartışmasının ardından gelişti. Rapçi Canbay'ın eski sevgilisi olduğu öne sürülen Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için ortak arkadaşları üzerinden iletişim kurduğu, bu kapsamda Kubilay Kundakçı'dan arabuluculuk yapmasının istendiği öne sürüldü. Saldırıyı ise Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisinin gerçekleştirdiği iddia edilirken Kalaycıoğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aleyna Kalaycıoğlu olayı nedir, tutuklandı mı?

ALEYNA KALAYCIOĞLU TUTUKLANDI MI?

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet birimleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Kalaycıoğlu’nun ifadesine başvururken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Kalaycıoğlu hakkında henüz kesinleşmiş bir tutuklama kararı bulunmuyor. Soruşturma süreci devam ederken, firari olduğu öne sürülen şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü ifade ediliyor. Yetkililer, olayın tüm detaylarının netleşmesi için incelemelerin titizlikle devam ettiğini vurguladı.

