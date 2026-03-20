Şarkıcı Gülçin Ergül dehşeti yaşadı: "Güvende hissetmiyorum, gözümü arkada bırakmayın"
Şarkıcı Gülçin Ergül'den hayranlarını korkutan, yardım çığlığı gibi paylaşımlar geldi. Evinin kapısına dayanan kimliği belirsiz kişiye karşı çaresiz kalan ve "Güvende değilim" diyen ünlü sanatçı, "Eğer bana veya kedilerime bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın" sözleriyle yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi.
Özetle DinleŞarkıcı Gülçin Ergül dehşeti yaşadı: "Güvende hiss...
Magazin
Şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kapısına gelen kişi ya da kişilerle yaşadığı diyaloğu aktararak hayranlarını endişelendirdi.
- Gülçin Ergül, kapısına gelen kişi ya da kişilere uyuduğu saatlerde evine girmelerini istemediğini ve güvende hissetmediğini söyledi.
- Ergül, bu durum karşısında hayranlarından kendisine haber vermeden gelmemelerini ve özel alanına saygı duymalarını istedi.
- Yaşadığı korku dolu anların ardından peş peşe paylaşımlar yaptı.
Şarkıcı Gülçin Ergül sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarla hayranlarını endişenlendirdi.
Önce bir video paylaşımı yapan şarkıcı, kapısına dayanan kişi ya da kişilerle diyaloğunu aktardı. Ergül'ün, "Lütfen gidin ben sizin eve girmenizi istemiyorum. Bana haber vermediniz. Özellikle uyuduğum saatlerde. İstemiyorum, güvende hissetmiyorum şu anda. İstemiyorum. Buna saygı duymanız lazım" diye seslendiği görüldü.
"GÖZÜMÜ ARKADA BIRAKMAYIN"
Ünlü sanatçı yaşadığı korku dolu anların ardından peş peşe şu paylaşımları yaptı:
