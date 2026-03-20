Şarkıcı Gülçin Ergül'den hayranlarını korkutan, yardım çığlığı gibi paylaşımlar geldi. Evinin kapısına dayanan kimliği belirsiz kişiye karşı çaresiz kalan ve "Güvende değilim" diyen ünlü sanatçı, "Eğer bana veya kedilerime bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın" sözleriyle yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi.

Şarkıcı Gülçin Ergül sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarla hayranlarını endişenlendirdi.

Önce bir video paylaşımı yapan şarkıcı, kapısına dayanan kişi ya da kişilerle diyaloğunu aktardı. Ergül'ün, "Lütfen gidin ben sizin eve girmenizi istemiyorum. Bana haber vermediniz. Özellikle uyuduğum saatlerde. İstemiyorum, güvende hissetmiyorum şu anda. İstemiyorum. Buna saygı duymanız lazım" diye seslendiği görüldü.

Şarkıcı Gülçin Ergül dehşeti yaşadı: "Güvende hissetmiyorum, gözümü arkada bırakmayın"

"GÖZÜMÜ ARKADA BIRAKMAYIN"

Ünlü sanatçı yaşadığı korku dolu anların ardından peş peşe şu paylaşımları yaptı:

