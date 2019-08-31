Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stratejik sektörlerdeki yatırımları destekleyen ‘Proje Bazlı Teşvik’ sistemi bir meyvesini daha verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘süper teşvikli’ 23 yatırımdan birisi olan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, üretime başlayan ilk yatırım oldu. Tam kapasite üretime başlayan ve açılış için gün sayan Mardin’in Mazıdağı ilçesindeki entegre tesisleri ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye’nin ithal ettiği gübre miktarının yarısı kadarının bu tesiste üretileceğini söyledi.

Bakan Turhan, beraberinde Mardin Valisi Mustafa Yaman, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile “Süper Teşvik” olarak da adlandırılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında 1,2 milyar dolar yatırımla gerçekleştirilen ve 1.500 kişinin istihdam edildiği Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Mardin için büyük önem taşıyan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri’nde inceleme yapma fırsatı bulduğunu vurgulayan Turhan, buradaki fosfatın yanı sıra ülkenin farklı yerlerindeki madenlerde çıkan atık maddelerin de fabrikada işlenerek ekonomiye kazandırılacağını söyledi.

Yapım aşamasında 22 ülkeden 285 mühendisin Mazıdağı’nda Türk mühendislerle birlikte çalıştığı son teknolojinin kullanıldığı tesis, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük özel sektör yatırımıdır. Aynı zamanda Türkiye’de ham maddeleri aynı yerde üretilen tek gübre tesisi konumunda olan Mazıdağı Gübre Fabrikası’nda ham maddenin yüzde 90’ı yurt içinden sağlanırken, ihtiyacı olan elektriği de kendisi üretiyor. İlk etapta Türkiye’deki gübre pazarının yüzde 20’sine sahip olacak fabrika yılda 500 bin ton DAP veya müdahili fosfatlı gübre türevleri üretilecek. Ayrıca bu tesiste, diğer maden üretilen tesislerdeki atık malzemenin bazılarında bulunan bakır, kobalt, gümüş ve demir gibi önemli ve bugüne kadar yurt dışından alınan metaller sanayiye kazandırılıyor.