Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uzun süredir beklenen Hal Yasası ile ilgili olarak “TBMM’nin 1 Ekim’de açılmasının ardından birçok yasa taslağı gündeme gelecek. Hal Yasası da bunlardan biri” dedi. Bir grup basın mensubuyla yaptığı sohbette açıklamalarda bulunan Bakan Pekcan “Hal Yasası’nı biz Külliye’ye gönderdik. Orada bütün bakanlıkların oluruyla çıkması gerekiyor. Komisyona gitmeden önce, bakanlıklardan teknik heyetlerinin birkaç toplantısı oluyor. Bizim hedefimiz hem zayiatı azaltmak, hem gıda güvenliğini sağlamak, hem üretici örgütlerini güçlendirerek. Üreticilerin, üretici olduklarına pişman değil de memnun olacakları bir ortam, öyle bir ekosistem oluşturmak. Tabii Hal Yasası’nın tek başına değil belki ama soğuk zincir transferiyle beraber faydası olacak. Bunun özü; planlı tarım, ölçek ekonomisi, sözleşmeli tarım. Ülkemizin ihtiyacı belli. Bu ürünleri halde çürütmediğimiz zaman, soğuk zincirle depolanma, nakliyesi, marketlere de bu şekilde geldiği zaman, faydası olacaktır. Bir yandan Seracılık Programı devam ediyor. Tarım Bakanlığı ile Hazine ve Maliye’nin birlikte geliştirdiği... Çok ciddi destekler var orada. Üç yılda kendini amorti ediyor. Sera AŞ devreye girecek. Onun da kış aylarında üretimde büyük etkisini göreceğiz” şeklinde konuştu.

Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde yerli üreticiyi korumaya yönelik tedbirler aldıklarını da hatırlatan Bakan Pekcan, şöyle devam etti: Damping soruşturmaları yapıyoruz. Koruma önlemleri alıyoruz, kotalar koyuyoruz, ilave gümrük vergileri getiriyoruz. Mesela bize iplikçiler geliyor, ‘Şu ipliğe kota gelsin’ diyor. Ama oradan tekstilci ‘Bunlar fiyatları çok şişiriyor, sonra biz dünyayla rekabet edemiyoruz’ diyor. Çelikçilerin ‘Hiç ithal etmeyin’ dediği bir kalem oluyor. Otomotivciler ‘Onun burada üretimi yok, onlar da yapmıyorlar’ diyor. O kadar hassas bir denge ki, onu çok iyi kurmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz toplantıları herkesle beraber yapıyoruz, yani objektif olarak masanın üstüne koyarak yapıyoruz. Bizim önlemden önce demir-çelikte alüminyum dâhil 1,1 milyar dolar ihracatımız vardı. Tedbir geldikten sonra bu, 850 milyon dolara düştü. ABD vergi koydu, sanki Türkiye battı gibi bir algı oluştu! Öte yandan oyun programı yazan 23-24 yaşlarında çocuklarımız var. Onların ihracatı 1 milyar 50 milyon... Genç girişimcileri, yatırımcılarla bir araya getireceğiz.

Eximbank 17 milyar dolara kefil

Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin; ihracatçıların özellikle Afrika, Orta Asya ülkeleri, Uzak Asya ülkeleri gibi yerlerle ticaret yaparken, alacak riskini üstlendiklerini söyledi. Gültekin “Yılda yaklaşık 17 milyar dolarlık bir hacmimiz var, sigortaladığımız ihracat alacaklarında... Bu yılın sonunda 19 milyar dolara çıkaracağız. 1 milyon dolarlık satışı, ihracatçımız 4 bin dolara sigortalatabiliyor” dedi. Eximbank’in desteklerinin toplam ihracat içerisindeki payının yüzde 26’yı bulduğunu belirten Gültekin, şöyle devam etti: Yıl sonu itibarıyla 48,4 milyar dolarlık bir toplam destek hedefimiz var. Bunu 2023’e geldiğimizde, 74,2 milyar dolara ulaştırmayı düşünüyoruz, bunlar çok ciddi destekler. Şu anda 11 bin 500 ihracatçı müşterimiz var, bunu da 15 bin 500’e çıkarmayı düşünüyoruz, kademeli bir şekilde... Bu kapsamda yeni ürünlerimizi devreye sokacağız.