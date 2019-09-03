Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni güne 5,81 seviyesinden başlayan dolar kuru, saat 10.00'da açıklanan enflasyon verisi öncesi 5,82'li seviyelerden işlem görüyordu. Ağustos ayında enflasyonun aylık yüzde 0,86, yıllık yüzde 15,01 olarak açıklanmasının ardından kur, 5,80 seviyesinin altına indi. Gün içerisinde de düşüşünü sürdüren dolar kuru en düşük 5,7429 seviyesini gördü. Dolar şu sıralar 5,75'ten, euro ise 6,29'dan işlem görüyor.

EURO DA DÜŞTÜ

Dolarda ki düşüş euroda da yaşandı. Enflasyon verisi öncesi 6,37 seviyesinde olan euro, enflasyon sonrası 6,33 seviyelerine geriledi. Gün içerisinde dolarda olduğu gibi düşüşünü sürdüren euro, 6,30 seviyesinin altına inerek 6,2904'ü gördü.



5,7550 SEVİYESİ KIRILDI

Sabah saatlerinde açıklama yapan analistler teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin destek, 5,8250'nin direnç konumunda izleneceğini dile getirmişti. 5,7429 seviyesine kadar inen kur böylece destek konumunu kırmış oldu.

DOLAR DÜN NASIL SEYRETMİŞTİ

Dolar, dün Türkiye ekonomisinin yüzde 1,5 ile beklentiden daha az daraldığını gösteren büyüme verisinin ardından 5,83'lü seviyelerden 5,79'a kadar gerilemişti. Dün gün boyu 5,80 - 5,82 civarında seyreden kur, günü 5,82'den tamamlamıştı.