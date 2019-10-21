“Helal kavramını istismar etmekteler”

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslâm’ın en temel ve hassas unsurlarından birisini teşkil eden helal beslenme konusunda dünya çapında çalışmalar yürüten Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, sahte logo kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyüközer, “GİMDES, 2005 yılından itibaren Helal ve Tayyib üretim konusunda Müslüman Ümmete hizmet etme vecibelerini yerine getirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor” diyerek, helali istismar edip sahte helal sertifika ve helal logo kullanan firmaların olduğunu söyledi.

Modernizenin insanlığa sunduğu makine çarklarının içinden çıkartılıp süslü ambalajlar ve aldatıcı reklamlarla tüketicinin önüne getirilen ürünlerin sorgulanmadan tüketilmemesinin öneminin artık toplumum tarafından anlaşıldığını belirten Büyüközer, “Kimsenin orta yerlerde bulunmadığı bir dönemde, GİMDES kuruluş tarihi olan 2005 yılından itibaren Helal ve Tayyib üretim konusunda Müslüman Ümmete hizmet etme vecibelerini yerine getirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Bu hizmetler sürdürülürken Ümmete karşı çok açık, çok şeffaf ve takva çizgisini muhafaza eden bir kurum olmaya dikkat etmiştir. GİMDES Helal ve Tayyib Standardından taviz vermeden yoluna devam etmektedir.

Ülkemizde, artık eskiye göre daha bilinçli ve şuurlu bir tüketici kitlesi de oluştu. Buna rağmen, bazı firmalar bu gelişmenin olduğunu görmezden gelerek utanmadan sahte ‘Helal Logo’ kullanımına yönelmektedirler. Gün geçmiyor ki bu firmaların haksız bir şekilde Helal Logo kullanımına şahit olmayalım” dedi.

“Gönüllüler İşbaşında”

Türkiye'de helal sertifikanın adı dahi bilinmezken bir avuç cefakar GİMDES gönüllüsünün imkansızlığı mümkün hale getiren çalışmaları sonucunda 2008 yılında Türkiye'de helal sertifikanın konuşulur duruma geldiğini söyleyen Büyüközer, “Gönüllü kardeşlerim iyi ki varlar! GİMDES Helal Logo sahtekârlarıyla mücadelemizde gönüllü kardeşlerimizin bizleri bilgilendirme gayretleri mücadelemizde bize büyük bir destek sağlamaktadır. Zaman zaman bu kardeşlerimizden gelen haber ve ihbarları bir yandan hukuk büromuza gereği için gönderirken bir yandan da sitelerimizde haber yaparak tüketici kardeşlerimizi dikkatli olmaları için haberdar ediyoruz. Bu konu ile ilgili sitelerimizde yayınladığımız en son haberden henüz 7 ay geçmeden çok sayıda satışa sunulmuş yeni sahte Helal Logolu ürün çıkaran sahtekârlar deşifre oluyorlar. Toplumun çoğunlukla bilinçlenebildiği zamanlara kadar bu tür olayları maalesef yaşayacağız” diye konuştu.

“Helal kavramını istismar etmekteler”

Büyüközer son olarak şunları kaydetti : “Ancak Müslüman kardeşlerimizin ferasetine güveniyoruz. Bu çirkinlikleri de ferasetleri ile defedeceklerine inanıyoruz. Üç kuruşluk dünya menfaati uğruna, ebedi hayatlarını heba edenler, utanma perdeleri yırtılmış insanlar helal gibi kutsal bir kavramı istismar etmekte, sahtekârlık yöntemlerine tevessül etmektedirler. Bunların büyük bir çoğunluğu, yüz yıldır gayrimüslimlerin istismarı yetmiyormuş gibi sahte Helal Sertifikalama ile Müslüman kardeşlerini istismar etmeye çalışıyorlar. Helal Logo sahtekarlığı yapan firmaları yayın organlarımızda teşhir ediyoruz.”