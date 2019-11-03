Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Kısmi Zamanlı Öğrenci İstihdamı Programı’nın ikincisi için ilanlar, Türkiye’de eğitim veren tüm üniversitelere gönderildi. Yeni yayınlanan ilana; lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilecek. Tüm adaylarda iyi düzeyde en az bir yabancı dil bilme ve 4 üzerinden 2,5 veya üzeri bir not ortalamasına sahip olma şartı aranacak. “Kariyer Kapısı” adlı başvuru platformu üzerinden 17 Kasım’a kadar başvuru yapılabilecek. Öğrenciler, 2,5 gün Cumhurbaşkanlığı’nda çalışacak. İlk dönemde başvuruda bulunan 527 öğrenci arasından 24’ü istihdam edilmişti. Bu öğrenciler beş aylık çalışma sonunda başarı belgelerini almıştı.