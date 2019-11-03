Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Türkiye İMSAD'dan yapılan açıklamaya göre Ekim ayında mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 2,7 puan daha arttı. Eylül ayındaki sıçrama sonrası artış eğilimi sürdü. İnşaat işleri mevcut seviyesi ocak ayındaki sert düşüşün ardından artış eğilimine girdi ve Mayıs ayına kadar yükseldi, Haziran ayında uzun bayram tatili ve siyasi beklentiler ile mevcut işlerde düşüş gerçekleşti. Temmuz-Ekim döneminde ise mevcut inşaat işleri seviyesi 13,5 puan artış gösterdi. Makro ekonomik göstergeler ile mali göstergelerde sağlanan göreceli istikrar ve özellikle faiz oranlarındaki düşüşler inşaat sektöründeki işleri de olumlu etkilemeye devam ediyor.İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri 2019 yılı temmuz ayında ilk kez aylık bazda artış gösterdikten sonra ağustos ve eylül aylarında da yükselmişti. Bu artış ekim ayında da 4 puan olarak gerçekleşti. Yeni alınan inşaat işlerinde toparlanma ivme kazanmaya başladı. Dip seviyeden dönüş oldu ve bu seviyeden uzaklaşılmaya başlandı. Yeni alınan iş siparişleri seviyesi geçen yılın eylül seviyesine yaklaştı. Ancak kalıcı iyileşmenin mevcut performans ile zaman alacağı öngörülüyor.