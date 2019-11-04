Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trenin Ankara Garı’na ulaşacağı 6 Kasım’da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın katılımıyla tören düzenlenecek. “Tek Kuşak Tek Yol” projesi kapsamında yapılacak karşılama törenine, Çin ve bölge ülkelerin yetkililerinin de katılması bekleniyor. Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’ın iş birliği ile 30 Ekim 2017’de işletmeye açılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattının burada önemli rol üstlendiğini belirten Bakan Turhan; Kazakistan-Hazar Denizi-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye parkurundaki tren seferlerinin, bölge ülkeleri arasındaki ticaretin güçlenmesine katkı sağladığını söyledi. Turhan “Çin’den Avrupa’ya kesintisiz gidecek bu ilk yük treni, Marmaray’ı da kullanarak varış noktasına ulaşacak. Türkiye’de Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul (Marmaray) ve Kapıkule (Edirne) güzergâhını izleyecek tren; Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya’yı da geçerek Prag’a varacak” dedi.