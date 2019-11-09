Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında yaşanan kur saldırılarının ardından yüksek seyreden ve aylık yüzde 3’ün üzerine çıkan kredi faiz oranları, Merkez Bankasının arka arkaya yaptığı indirim hamleleriyle birlikte son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Temmuz, eylül ve ekim aylarında gerçekleştirilen son üç Para Politikası Kurulu toplantısından çıkan toplam 1.000 baz puanlık faizi indirimi sayesinde; kredi oranları konutta aylık yüzde 0,99’a, ‘ihtiyaç’ta yüzde 1,08’e kadar geriledi. Ekonomiye destek vermek için açılan kredi musluklarının ilk dalgasında, yapılandırmalar dikkate alındı. Şirketler, kısa dönemli borçlarını daha geniş bir zamana yayarak nefes aldı, yatırımlarını durdurmadı ve küçülmeye gitmedi. İkinci dalgada konut ve otomobil olmak üzere iç tüketimi canlandıracak alanlara yönelen krediler, 2020 yılı itibarıyla da üretim odaklı kullanılacak.



KOBİ’LER ÖNE ÇIKACAK

Hangikredi.com CEO’su Oray Durmazoğlu’na göre, bir taraftan bireyseli diğer taraftan ticari ve kurumsal segmentleri destekleyen KOBİ kredileri, önümüzdeki yıl daha fazla ön plana çıkacak. İşletme kredilerinde gerçekleşecek faiz indirimleri, bir süredir finansman maliyetleri sebebiyle üretimi yavaşlatan kurumların yeniden büyümesini sağlayacak. Kredi başvurularını değerlendiren Durmazoğlu “Yılın son çeyreğine girerken hareketli günler yaşıyoruz. Konut ve taşıt kredilerinde ciddi indirimler yapıldı. Eski kredi borçları içinde yapılandırmalar söz konusu. ‘Aylık yüzde 2’nin üzerinde kredi kullanmam’ diyen birçok kişi; yüzde 1’lerin altına düşen faiz oranlarını görünce, ‘Acaba kredi kullanıp bir ev ya da araba mı alsam, yoksa yatırım mı yapmaya başlasam’ diye düşünmeye başladı. Ocak ayından bu yana sıkı takip ediyoruz. Sitemize girenlere yaptığımız teklif göstermesi, bundan yedi sekiz ay öncesine göre üç kat arttı. Aylık on milyona yakın teklif göstermesi yapıyoruz. Ziyaretçi sayımız da oldukça arttı. Ciddi bir talep ve canlanma olduğunu net şekilde gözlemliyoruz” dedi.



SÜRECİ HIZLANDIRIYORUZ

Temmuzda Merkez Bankasının ilk indiriminin ardından kamu bankalarının konut kredilerini yüzde 0,99’a düşürdüğünü hatırlatan Durmazoğlu, şöyle devam etti: İvme orada başladı. İndirimlerin sürmesi ile doğru orantılı olarak, kredi iştahı da artmaya devam edecektir. Bunun 2020’de KOBİ tarafına yansımalarını daha aktif görebileceğiz. Şahsi kanaatim; dijital platformların varlığının tüketici başvurularını kolaylaştırdığı için, bu ivmeyi artırmaya katkı sağladığı yolunda. Tüketicinin hızlıca doğru sonuca ulaşması, işlevsel kolaylığı ve objektif duruşu ile, platformumuz kredi kullanımına yönelik pozitif yansıma sağlıyor.



En çok, konuta kredi arıyoruz

Verilere göre tüketicilerin online kredi aramaları, faiz indirimi ile birlikte ciddi bir şekilde arttı. Özellikle ertelenen konut talepleri için kredi arayışında artış yaşandı. Taşıt tarafında ise bankaların, otomobil firmaları ile yaptığı anlaşmalar neticesinde sunulan indirimli faiz oranları ile sorgulamalar artmış durumda. Bankaların kredi onaylama oranlarının da arttığı gözlendi.