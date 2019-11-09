Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faiz-döviz-enflasyon sarmalından hızla kurtulan Türkiye’de, müspet yatırım iklimi oluştu. Piyasanın canlanmasıyla birlikte hem mevcut işletmeler erteledikleri işe alımları yapmaya başladı hem de yeni yatırım kararlarıyla birlikte işsizlere istihdam kapıları açıldı. Rakamları paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “4A kapsamındaki toplam sigortalı işe başlayan insan sayısında eylül ayı itibarı ile 431 bin kişilik bir artış gerçekleşti. Bu son 10 yılın, 2017 Mart ayındaki 505 bin kişiden sonra en yüksek istihdam artışını ortaya koyuyor. Öncü göstergeler, güçlü toparlanma sürecine girdiğimizi gösteriyor. Sadece 25 Ekim itibarıyla yıllık ticari kredi büyümesi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7’ye yakın arttı. Eylülde yeni açılan şirket sayısı 7 bin 805 ile, son üç senenin en yüksek seviyesini gördü” dedi.