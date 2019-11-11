Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sene sonunda devreye girecek sistem ile tüketiciler güvenilir kanal üzerinden yetkili servislere ulaşabilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketicilerin, satış sonrası hizmet almak istediğinde genellikle internet üzerinden arama motorlarını kullanarak yetkili servis bulmaya çalıştığını, zaman zaman firmaların logo ve markalarını kullanarak kendilerini yetkili servis gibi tanıtan sahte hizmet sağlayıcılarla muhatap olmak durumunda kalan tüketicilerin dolandırıldıklarını söyledi. Bu tür sahte yetkili servislerle muhatap olan tüketicilerin hem düzgün bir şekilde hizmet alamadığını hem de fahiş fiyatlar ödemek zorunda kaldığını anlatan Pekcan, bazı durumlarda da ürünlerinin servise götürülmek üzere evden alınmasına rağmen bir daha geri getirilmediğini ifade etti. Mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını dile getiren Pekcan “Bu kapsamda kısa bir süre içinde Servis Bilgi Sistemi Projesi’ni hayata geçireceğiz. Yetkili servislerle ilgili yeni bir internet sitesi oluşturacağız. Site kullanıma açıldığında, tüketiciler firmaların güncel yetkili servis bilgilerine bu site üzerinden kolay ve doğru bir şekilde erişebilecek. Böylece sahte servislerin tüketicileri yanıltması ve mağdur etmesinin önüne geçeceğiz ve aynı zamanda firmaların ticari itibarlarıyla marka değerlerini de koruyacağız” dedi.