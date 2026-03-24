ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes yönündeki açıklamaları dikkat çekerken, diplomatik görüşmeler de hız kazandı. Türkiye, Pakistan ve Mısır'ın devreye girdiği belirtilirken, ABD heyetinin 1-2 gün içinde Pakistan’a gitmesi ve İran’ı müzakere masasına çekmeye yönelik temasların yoğunlaşması bekleniyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD ile İran arasındaki savaşın sonlandırılması hedefiyle muhtemel görüşmeler için ABD'den bir heyetin "bir veya iki gün içinde" Pakistan'a geleceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, AA'ya yaptığı açıklamada, Pakistan, Türkiye ve Mısır'ın "(savaşı sonlandırma) çabaları kolaylaştırdığını" belirterek, ABD'den bir heyetin "bir veya iki gün içinde" ülkeye geleceğini belirtti.

İran yönetiminin "güvensizlik nedeniyle" ABD tarafıyla görüşmeye "henüz hazır olmadığını" ileri süren Pakistan kaynakları, "İran'ı müzakerelere ikna etmek için arka planda diplomasi yoluyla çabalar sürüyor." ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in 23 Mart'ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü anımsatan kaynaklar, bu görüşmeyi "Tahran'ı kazanma girişimi" olarak nitelendirdi.

ABD basınında çıkan haberlere göre görüşmenin gerçekleşmesi halinde ABD heyetinde Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner yer alacak.

