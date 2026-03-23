Eczacıbaşı Holding, Selpak ve Solo markalarının sahibi Sanipak’ın tamamının Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd’ye satışı için anlaşma sağlandığını açıkladı. Şirketin değeri 600 milyon dolar olarak belirlendi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ 2 dev AVM 350 milyon euroya satıldı! İşte yeni sahipleri

ŞİRKETİN DEĞERİ 600 MİLYON DOLAR

Eczacıbaşı İlaç tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre 20 Mart'ta imzalanan sözleşme kapsamında Sanipak'ın şirket değeri 600 milyon dolar olarak tespit edildi. Satış bedeli, şirket değeri üzerinden finansal borç, nakit ve işletme sermayesi düzeltmeleri yapıldıktan sonra işlemin kapanışında belirlenecek.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Tatil Sepeti 70 milyon euroya satıldı! İşte yeni sahibi

1970'TEN BU YANA ÜRETİLİYOR

Eczacıbaşı, Türkiye'nin ilk temizlik kağıdı üretimini 1970 yılında Karamürsel'de temeli atılan İpek Kağıt tesislerinde gerçekleştirdi. Özellikle Selpak markası adeta ürüne adını vererek kamuoyunda tanındı. Solo'nun dışında Silen ve Servis markaları da Eczacıbaşı kapsamında yer alıyor.

