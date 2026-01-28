Online seyahat platformu "Tatil Sepeti" 70 milyon euro bedelle el değiştirdi. Tera Yatırım Holding, Tatil Sepeti'nin yeni sahibi oldu.

Türkiye'nin önde gelen online seyahat platformlarından Tatil Sepeti, resmen satıldı. Tera Yatırım Teknoloji Holding bünyesinde faaliyet gösteren Tera Tuzim ve Ticaret AŞ., Tatil Sepeti'nin sahibi DLT Turizm ve Ticaret AŞ'nin yüzde 100'ünü satın aldı.

70 MİLYON EUROYA EL DEĞİŞTİRDİ

Böylece Tatil Sepeti, Tera Yatırım Teknoloji Holding bünyesine girmiş oldu. Satışın 70 milyon euroya tamamlandığı belirtildi.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Tera Yatırım Teknoloji Holding'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle

"Şirketimiz tarafından 14.10.2025 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında, Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörlerde büyüme stratejisi ve yatırım portföyünü çeşitlendirme hedefleri doğrultusunda, Türkiye'nin önde gelen çevrim içi seyahat platformlarından biri olan Tatilsepeti.com'un sahibi DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin ('DLT Turizm') sermayesini temsil eden payların, Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Tera Turizm ve Ticaret A.Ş. ('Tera Turizm') tarafından devralınmasına yönelik olarak mevcut pay sahipleriyle görüşmelere ve proje sözleşmelerinin müzakerelerine başlandığı, 17.11.2025 tarihinde ise işleme ilişkin Tera Turizm ile satıcılar arasında Pay Alım Satım Sözleşmesi akdedildiği kamuoyuna duyurulmuştu.

SATIŞ TAMAMLANDI

Bu kapsamda, Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Tera Turizm ile DLT Turizm'in pay sahipleri arasında akdedilen Pay Alım Satım Sözleşmesi uyarınca, DLT Turizm sermayesini temsil eden payların %100'ünün devrine ilişkin işlem, gerekli izin ve onayların alınmasını takiben bugün (27.01.2026) itibarıyla tamamlanmıştır.

Söz konusu işlem sonucunda, DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin tamamı dolaylı olarak Şirketimiz bünyesine dahil olmuştur. DLT Turizm, Tatilsepeti.com markası ile çevrim içi seyahat ve turizm hizmetleri alanında faaliyet göstermekte olup, bu yatırımın Şirketimizin teknoloji ve dijital platformlar alanındaki büyüme stratejisine katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."

