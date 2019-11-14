Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20-22 Kasım tarihleri arasında Pullman İstanbul Airport & Convention Center’da gerçekleştirilecek fuarda Türkiye’deki konut üreticileri Arap yatırımcılarla yüz yüze yatırım fırsatlarını değerlendirme imkanı bulacak. TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, eş zamanlı yapılacak Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri ile Gayrimenkul Proje Yatırım ve Finansman Fuarı’nın, Türkiye’deki konut projelerinin Arap dünyasında tanıtılması, pazarlanması ve satışında büyük rol oynayacağını kaydetti. 12 yıldan bu yana Türk-Arap ülkeleri arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Attar “Bu zirvemize ciddi bir katılım var. Yaklaşık bin 500 Arap ve Türkiye’den bin katılımcı olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Arap ülkelerindeki bakanlıklar, ticari heyetler, Ankara’daki Arap elçiler ve konsoloslar katılım sağlayacak. Bu zirve ülkemize ve Arap ülkelerine çok fayda sağlayacak. Biz onlara en iyi teknolojiyi sağlayarak en iyi hizmeti götüreceğiz” dedi.