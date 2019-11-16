Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneğince düzenlenen toplantıda konuşan Tancan; “1.000 megavatlık bir kapasiteyi; onar megavatlık kapasitelere başvurulabilecek ve 100 ayrı yarışma ilanı olacak şekilde kurguluyoruz. Bu, şu an için bir taslak. 10-50 megavat arasında değişebilecek kapasiteleri 39 ilimiz için açmayı planlıyoruz” dedi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da “Küçük ve orta ölçekli işletmelerin de piyasaya girmesiyle yatırım kültürünü değiştirdik. Aynı şekilde, finansman kültürünü de değiştirmek lazım. Klasik bankacılığı herkes yapar, bunun dışına çıkmak gerekiyor” şeklinde konuştu.