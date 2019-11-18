Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan “Hedefimiz, 2023 yılında 1,5 milyon ton sertifikalı tohum üreterek, dünya tohum sektöründe ilk 5’te yer almak” dedi. 27-30 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek “Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı” öncesinde açıklamalarda bulunan Savaş Akcan; 2018 yılında ilk defa Türkiye’nin tohum ihracatının, ithalatı geride bıraktığını hatırlatarak “2006 yılında 47 milyon dolar olan ihracat, 2018 yılında 152 milyon dolara yükseldi. İhracatımız, ithalatımızı 20 milyon dolar geçti. 86 ülkeye tohum ihraç ettik. Rusya, Ukrayna ve Irak, toplam ihracatın yüzde 35’lik kısmını oluşturdu. Ülkemizde sektörün büyüklüğü ise 1,5 milyar doları buldu. Dünya tohum piyasasında 11. sıradayız. Üretim süreçlerine, ıslah faaliyetlerimizi ve tohumluk dağıtım sistemimizi de eklediğimizde, karşımıza 10 milyar dolarlık katma değer, 4 milyar dolarlık üretim değeri çıkıyor” diye konuştu. 171 yerel çeşidi ulusal gen bankasına kazandırdıklarını söyleyen Akcan, şöyle devam etti: 43 bin tohum yetiştiricisi çiftçimiz üretim yapmaktadır. Sertifikalı tohumluk üretimimiz, 2018’de yaklaşık 1 milyon 60 bin tona ulaşmıştır. Olmazsa olmazımız, endemik tohum çeşitlerimiz. Özellikle ülkemize has ürünleri ıslah ediyoruz. Dünya pazarlarında rağbet görenlerin üretimini gerçekleştiriyoruz.