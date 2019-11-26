Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; işleme ve pazarlama sektörlerinde 320 milyon lira karşılığı olan 50 milyon avroluk hibe paketini, üretici, yetiştirici ve yatırımcılara sunduklarını ifade etti. Pakdemirli “Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörüne, süt toplama merkezlerine, et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhanelere, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleriyle, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması yatırımlarına destek sağlayacağız. Sektöre göre değişmekle birlikte, yatırımların 1 milyon 250 bin avrodan 3 milyon avroya kadar olan kısmına, yani 8 milyon lira ila 20 milyon liralık kısmına kadar destek sağlayacağız. Hibe oranları gerçek ve tüzel kişiler için yüzde 40, kooperatifler ve üretici örgütleri için yüzde 50 olarak uygulanacak. IPARD yatırımlarında vergi muafiyeti, yatırımlara dolaylı olarak yansıyor. Proje hazırlama süreci başladı. Sunulması için iki ay süre var” dedi.