Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun “Dünyanın Buluşma Noktası” sloganıyla anılan İstanbul Havalimanı’nın sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en önemli projelerinden biri olduğunu ifade etti. İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte ticari planlarını yenilediklerini ve hedeflerini büyüttüklerini aktaran Tosun “Bu proje ülkemizin devasa kazancıdır. İstanbul Havalimanı’nın dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefi doğrultusunda ülkemize müthiş bir katkı sunduğuna inanıyorum. İstanbul Havalimanı şüphesiz ülkemize olduğu kadar şirketimize de ivme kazandırmıştır. 90 milyon kapasiteli havalimanımızın tüm fazlarla birlikte yılda 200 milyon yolcu kapasiteye ulaşacak olması, kendini rakamlarla anlatan bir gerçekliktir” dedi.

İstanbul Havalimanı’ndan kısa süre önce Köln uçuşlarına da başlayan şirket, tamamı Airbus’lardan oluşan filosuyla kurulduğu günden bu yana 110 milyondan fazla yolcu taşıdı. Türkiye’nin en büyük Airbus 330 filosuna sahip özel hava yolu şirketi olan Onur Air, 2020 yılında filosunu 36 uçağa yükseltecek.