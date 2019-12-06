Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret hayatının ihtiyaç duyduğu erdemli iş adamları yetiştirmek amacıyla çalışmalarını yürüten DERSİAD’ın bu haftaki konuğu Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün oldu.

DERSİAD katılımcılarıyla buluşan Emin Üstün, Türk ekonomisi için faizsiz finansman sisteminin gerekliliğini, faizsiz ticareti ve tecrübelerini anlattı.

Hayatı boyunca yaşadığı sorunlara çözüm aradığını dile getiren Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Geliştirdiğimiz tasarrufa dayalı faizsiz Elbirliği Sistemimiz ile insanların ihtiyaçlarını karşılayarak bu zamana kadar 150 bin kişinin ev ve otomobil sahibi olmasını sağladık. Türkiye’de önemli bir engel olan faizi kaldırarak insanların maliyetlerini azalttık ve uygun fiyata mal veya mülk sahibi yaptık. Amacımız helal yoldan insanlara destek olarak hastaneler ve okullar yaptırmak, elbirliği ile sosyal adaleti sağlamak. Helal rızıkla kazanılmış paraların anahtarlarla berekete dönüştüğünü görmek en büyük mutluluk kaynağım oldu” dedi.