Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, küresel ölçekte her iki şirketin payanın da yüzde 50 olacağı bildirildi. Ortak şirketin adı henüz açıklanmazken, 11 kişiden oluşan kurul tarafından yönetilecek. Beş kurul üyesi FCA’dan ve bu beş kişiye FCA Başkanı John Elkann dahil, diğer 5 kişilik ekipte PSA’dan olacak. Carlos Tavares ilk 5 yıllık dönem için hem İcra Kurulu Başkanı hem de yönetim kurulunun bir üyesi olarak görev yapacak.

Açıklamada, teknolojilerinin ve satın alma işlemlerinin birleştirilmesiyle yıllık 3,7 milyar avroluk tasarruf yapılacağı, birleşmenin net nakit akışına ilk yıldan pozitif etki yapması beklendiği ifade edildi. Birleşme işleminin 15 ay içerisinde tamamlanması beklenirken birleşme öncesi Çinli Dongfeng Motor Grubu, PSA’daki yüzde 12,2 hissesinin bir kısmını (30,7 milyon hisse) şirkete geri satacak.