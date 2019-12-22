Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılı hem küresel ekonomi hem de Türkiye ekonomisi açısından oldukça zor bir dönemeç oldu. Bu süreçte ticaret savaşları, korumacı politikalar ve jeopolitik risklerden önemli ölçüde etkilenen küresel ekonomi, gerek büyüme oranları gerekse ticaret beklentilerinin gerisinde kaldı. Türk ekonomi ve iş dünyasının temsilcileri zorlu geçen 2019 yılının ardından 2020 yılının daha pozitif geçeceğini ve Türkiye’nin yeniden yüzde 5 seviyelerinde bir büyüme performansına ulaşabileceğine inanıyor.

Daha rahat bir yıl olacak

2020 yılı beklentilerini değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Türkiye’nin büyümesine de net ihracatımız üç çeyrekte 4,7 puan destek sağlamış bulunmakta. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 75,6’dan yüzde 86,8 seviyelerine kadar geldi. Tabii bunlar ihracatçılarımızın sizlerin başarılı ve özverili çalışmaları sayesinde oldu. İnşallah 2020 yılının gerek küresel ekonomide daha rahat bir yıl olacağını ve Türkiye için de başarılı yıl olacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.