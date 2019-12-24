Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Yüzde 70’i kadın toplam 20 kişinin katılımıyla düzenlenecek eğitim programı ile veri tabanı yönetimi üzerine uzmanlaşma sağlanırken, program sonunda SQL sertifikasyon sınavından başarıyla geçen kişiler ilgili kurumlarda istihdam edilecekler. Bilge Adam ve Intertech tarafından verilen ve Nisan 2020’ye kadar sürecek eğitimler Deniz Akademi’de yapılacak. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, işsizliği ‘insan kıran’ olarak tanımlayarak “Binlerce meslek ortadan kalktı binlercesi de yerine geldi. İşte o mesleklerden yetişiyor olmanız bizler açısından çok önemli” dedi. Gençlerin çalışmasının önemine değinen Ateş, “Faydalı bir işte olsa, kendisine, ailesine, kurumuna, ülkesine katkısı olacak insanlar kahve köşelerinde belki de çürüyor. Onları oralardan alma enstrümanımız var. Wtech bunu amaç edinmiş. İleriye doğru da bu 20 gencimiz belki yüzlerce gence öncülük edecek” dedi. Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney de “Hedefimiz insan ve teknolojinin aynı hızda gelişmesini sağlamak” diye konuştu