Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Aktaş, “Geleceğin istasyonunun maketini hazırladık. Dönüşüme de başladık. 2022’de yerli otomobil ile birlikte akaryakıt istasyonlarında şarj üniteleri hazır olacak. Beş yıl gibi bir sürede Türkiye’deki 13 bin istasyonun 5-6 bininin, tamamen bu formata uyum sağlayacağını öngörüyoruz. Şarj süresinin 45-50 dakika olacağı düşünüldüğünde, istasyonlarda market, kafe gibi satış yerlerinin yanı sıra sınırsız internet bulunduracak hizmetler de getireceğiz. İstasyonların çatısına paneller yerleştirerek, kendi enerji ihtiyacını karşılayacağı sistemler de kuracağız. Bugün bir istasyon kurma maliyeti arsa payı hariç 500 bin dolar. İçerisinde elektrik şarj üniteleri, LPG, LNG, CNG’nin de yer alacağı yeni nesil istasyonlar ise toplam 1 milyon dolara malolacak. Sendika olarak üyelerimiz ile birlikte, 2022 yılında yollarda olacağı açıklanan yerli otomobilden bin adet alma taahhüdümüzü de yineliyoruz” diye konuştu.