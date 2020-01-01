Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zor geçen 2018’in ardından, 2019 yılında finansal yatırım araçlarının nasıl performans göstereceği merak konusuydu. Yatırımcılar, 2019’a “çok daha temkinli” başlamıştı. Ancak yılın ortasında beklentiler pozitife döndü. Faizler hem küresel çapta hem de içeride hızla gerilemeye başladı. Bu süreçte finansal yatırım araçlarının hepsi, 2019 yılını beklenen enflasyonun da (yüzde 12) üzerinde tamamlayarak “pozitif” kapatmayı başardı.

1- Gram altın, 220 TL’den başladığı yılı, 290 TL’ye yakın seviyelerden bitiriyor. Yüzde 31 prim yaparak yatırımcısına en fazla kazandıran enstrüman oldu.

2- Borsa endeksi, seneye 91.270 puandan başlamıştı. 115 bin puana yakın seviyelerden 2019’u tamamlamaya hazırlanan BIST 100 endeksi, yüzde 25 prime imza attı.

3- Dolar ise 5,28’den başladığı seneyi, 5,95’e yakın seviyelerden kapatıyor. Faiz getirisi hariç, dolardaki prim yaklaşık yüzde 13 olarak gerçekleşti. Enflasyonun yüzde 12 olarak gerçekleşeceği hesaba katıldığında; altın yatırımcısı reel anlamda yüzde 19 ile en fazla kazanan oldu. Borsa yatırımcısı yüzde 13 ile ikinci sırada yer aldı. Dolar yatırımcısı ise yüzde 1 getiri ile neredeyse yerinde saydı.

2019’DA NE KADAR KAZANDIRDILAR?

Enstrüman 1 Ocak 31 Aralık Nominal Reel

ALTIN (Gr) 220 TL 291 TL %32 %19

BORSA 91.270 114,425 %25 %13

DOLAR 5,28 TL 5,95 TL %13 %1

2020’de iyimserlik sürecek

2020 yılı için de beklentiler gayet olumlu. İş Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, iyimserliğin arkasındaki sebeplere değinerek, “Türkiye ekonomisi cari dengenin düzeldiği, döviz borcunun azaldığı, enflasyonun gerilediği ve büyümenin canlandığı bir konjonktüre giriyor. Faizlerin gevşemesine rağmen Türk lirasının reel olarak değer kazandığı baz senaryomuzda; şirket kârlarının ortalama yüzde 35 artmasını bekliyoruz. Gelişmekte olan ülkelere göre, yüzde 53 ile ciddi iskontolu işlem görüyoruz. ABD yaptırımlarını, piyasanın fiyatladığından çok daha hafif geçireceğimize inanıyoruz. 2020’de Fitch ve Moody’s gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi görünümünü ve notunu artırma olasılıkları var. Düşük faiz ortamında getiri arayan yatırımcıların borsaya yönelebileceğini düşünüyoruz. Reel faizin vergi sonrası sıfıra yaklaştığı bir ortamda, yüksek temettü veren şirketlerin borsanın cazibesini yatırımcı gözünde daha da artırdığını değerlendiriyoruz” diye konuştu.