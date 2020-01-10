Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

İŞKUR’un 1 milyon 411 bin iş yerine ait derlediği verilere göre; 203 bin iş yeri “eleman bulamıyorum” diyor. “Gerekli mesleki beceriye ve yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması” bu sıkıntının sebebi olarak ilk sırada yer alıyor. Eleman temin etmede sorun yaşayan sektörlere bakıldığında; ilk sırada yüzde 24,7 ile imalat sektörü yer alıyor. Onu yüzde 21,6 ile diğer hizmet faaliyetleri takip ediyor. Batı illerindeki işverenler makineci, Orta Anadolu’dakiler garson bulamadıklarını ifade ediyor.