Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcıların fon tutarı; 2019 sonu itibarıyla, devlet katkısı ile birlikte 127,3 milyar liraya yükseldi. Bunun 8 milyar 195 milyon lirası, otomatik katılımla sisteme dâhil olanların birikimlerinden oluştu. Geçen yıl katılımcıların fon tutarı 25,4 milyar lira, devlet katkısı fon tutarı da 5,9 milyar lira artış gösterdi. Böylece toplam fon büyüklüğünde, 31,3 milyar liralık yükseliş kaydedildi. BES’te toplam katılımcı sayısı 7 milyona yaklaşırken, sistemden emekli olanların sayısı da 113 bini aştı. Sadece otomatik katılımla sisteme girenlerin sayısı 5 milyonu buldu.