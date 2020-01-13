Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal; buğday ve un arzında sıknıtı olmadığını, depolarda yeterli ürünün bulunduğunu vurguladı. Güldal, ekmeklik buğday arzı açısından da darboğazın söz konusu olmadığına dikkati çekerek “Ekmek maliyetinde unun tesiri yüzde 26 oranında. Hâliyle ekmek fiyatlarının artışında un fiyatları bir gösterge değil. Unda fiyat artırmak isteyenler için ise gerekli tedbirleri alırız. Herhangi bir olumsuz durumda yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz” diye konuştu. Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerindeki ürün çıkışlarının, önceki sezona göre daha iyi olduğunun tespit edildiğini dile getiren Güldal “Bu kapsamda buğday rekoltesinin 2020’de, 20 milyon tonun üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.