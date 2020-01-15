Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİST 100 endeksi, Mart 2018’den bu yana ilk defa 120 bin seviyesini aşarak 0,98 değer kazancıyla tarihî zirvesi olan 121,423 puana çıktı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.174,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Türkiye’nin 5 yıllık risk primi (CDS) Mayıs 2018’den bu yana en düşük seviye olan 265 baz puana geriledi. Borsa İstanbul’da kasımdan bu yana “bahar havası” eserken, haftalık bazda son 10 haftadır yükselen BİST 100 endeksi, bu seriyi 11. haftaya taşımaya hazırlanıyor. En son 2009’da böyle bir trend yakalayan endeks, bu haftayı da yükselişle kapatması hâlinde haftalık bazda en uzun süre üst üste yükseliş rekorunu egale etmiş olacak. Analistler, sanayi üretimi ve ekonomik güven endeksinde gözlenen iyileşmenin yanı sıra faizlerdeki düşüşün yatırımcılarda, şirket kârlılıklarında iyileşmeye sebep olacağı beklentisini güçlendirdiğini ve Borsa İstanbul’daki ralliyi desteklediğini kaydetti.