Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yeniden büyüme ivmesini yakalaması, küresel yatırımcıların da dikkatini çekmeye başladı. Uluslararası kuruluşların Türkiye’ye ilişkin tahminlerini her geçen gün ‘pozitif’ yönde revize etmesi, ülkenin gerçek potansiyelinin yeniden hatırlanmasına sebep oldu. Önümüzdeki süreçte neredeyse “kesinleşen” not artışlarının gelmesiyle birlikte, Türkiye küresel yatırımcılar için “güvenli liman” olacak. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 milyar dolar doğrudan yatırım çeken Türkiye’nin, 2020’de en az 10 milyar dolar yatırım çekmesi bekleniyor.



BÜYÜK POTANSİYEL VAR

İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu Türkiye Bölge Direktörü Salah Jelassi, dünyada yatırım fırsatlarının kıt olduğu bir ortamda Türkiye’nin yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ettiğini söyledi. “Türkiye gibi stratejik konuma sahip bir ülke bulmak çok zor” diyen Jelassi; Türkiye’nin düzenli iş hayatı ve gelişmiş insan kapasitesi ile de büyümeye devam etmek ve kalkınma hedeflerini yakalamak için çok büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi. ABD politikalarının gelişmekte olan ekonomilere zorluklar çıkardığını, Türkiye’nin bu zorlukları tecrübe ettiğini hatırlatan Jelassi, “Fakat biz bu küresel durumun iyileşme kaydettiğine inanıyoruz. Türkiye de en çok iyileşme gösteren ülkelerden biri olacak. Özellikle tekstil, otomotiv ve inşaatta büyük potansiyel var” diye konuştu. İKB Grubu’nun, Türkiye’de enerji sektörü alanında 740 milyon dolara ulaşan yatırımlarını da hatırlatan Jelassi, “Biz yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Ayrıca KOBİ’lere destek olmak için Türk Eximbank ile yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz. KOBİ’ler; büyüme, istihdam ve kalkınma için çok önemli. Özellikle ihracat yapan KOBİ’ler, Türkiye’ye ihracat temelli bir ekonomi getirecek” ifadelerini kullandı.



MUHTEŞEM BİR DÖNEM

Son 15 yıldır 6,5 milyar doların üzerinde şirket satın alma ve birleşmeye aracılık eden danışmanlık şirketi Pragma da, önümüzdeki süreçte büyük hacimli işlemlere hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Değer Şahbaz, 2020 başından bu yana şirketler cephesinde ciddi bir hareketliliğin başladığını belirterek “Türkiye yatırım için dikkat çekiyor. Son 4 yıldır görmediğimiz hareketi, geçtiğimiz 15-20 gün içinde gördük. Yabancı yatırımcı çekme anlamında muhteşem bir döneme girdik” değerlendirmesinde bulundu.



Teknoloji şirketleri gözde

Türkiye’deki şirket birleşme ve satın alma işlemleri geçen yıl 2,9 milyar dolarla son 15 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. Bu rakamın GSYİH’e oranı, yüzde 0,4 gibi oldukça düşük noktada kaldı. KPMG Türkiye Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler; “Türkiye, içerisinde bulunduğu G20 ülkelerinin ortalaması olan yüzde 4,9’luk oranın çok gerisinde kaldı. Bu sebeple önümüzdeki dönem için şirket satın almalarında ciddi bir artış beklentimiz var. Büyük merkez bankalarının bol ve ucuz para politikası devam edecek. Türkiye’nin ekonomik dengesindeki iyileşme de yatırım iştahını artıracaktır” şeklinde konuştu. Geçen yıl gerçekleşen satın almalarda İÇTAŞ, Boyner Perakende, Berrak Boya, Ulusoy Elektrik, Kamil Koç gibi işlemler dikkat çekmişti. Bu yıl ise özellikle teknoloji yatırımları ve yüksek teknoloji üreten şirketlerin yabancı yatırım çekmesi bekleniyor.