Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Merkez Bankasının 2019’un ikinci yarısında gerçekleştirdiği faiz indirimleri özellikle konut kredisinin üzerindeki yükü ciddi miktarda azalttı. Geçen yıl ortalama 1,88 civarında bulunan konut kredisi faiz oranları; Ağustos 2019’da yüzde 0,99’a, Ocak 2020’de de (sıfır konutlarda) yüzde 0,79’a kadar geriledi. 100 bin TL kredi için dahi bir hesaplama yapıldığında, tüketicinin ciddi anlamda elinin güçlendiği görüldü. %0,79 faiz oranıyla 100 bin TL konut kredi kullanan bir tüketici, geçen sene kredi çekmiş olan bir tüketiciye göre 97 bin 482 TL kârda oluyor. Bu rakam, orta sınıf bir otomobil fiyatına denk geliyor. Bu arada 2019 yılında konut kredisi alanında özel bankalar %14 küçüldü. Kamu bankaları %23 büyüdü. Bu alanda toplam krediler %6 büyüyerek 200 milyar TL’ye ulaştı. Faiz indirimleri sonucunda, 2020 yılında yüzde 10-11 civarında kredi büyümesi bekleniyor. 2019’un son çeyreğinde 30 bin adet konut kredisi kullandırılırken, bu sayının 2020’de, aylık 50-60 bin adet seviyelerine geleceği öngörülüyor.

SEKTÖR KENDİNE GELDİ

Türkiye genelinde aralık ayında 202 bin 74 adet konut satılmıştı. Son altı ayda ise ortalama 140 bin satış rakamı yakalanmıştı. Sektör geçen yılı 1 milyon 348 bin 729 konut satışıyla kapatmıştı. KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas “Konut alıcılarını birinci el konut alımına yönlendirecek teşvik mekanizmalarına ihtiyaç bulunuyor. Bu çerçevede kamu bankalarımız kredi faizini yüzde 0,79’a çekerek çok önemli bir adıma öncülük yaptı. Toplam satışların içinde sıfır konut satışının artması; inşaat sektörümüzün, sanayimizin, hizmet sektörümüzün ve dolayısıyla ülke ekonomimizin büyümesi ve istihdamın artması anlamına gelmektedir” demişti.