Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede “Ay Göçü” olarak bilinen tatil hareketinin başlaması, hastalığın yayılma endişelerini de artırdı. Dünya piyasaları şu anda sakin seyretse de, virüsle ilgili gelecek haberlere kilitlendi. Bu arada petrol fiyatları, üretim ve talep tarafında muhtemel bir daralma riski sebebiyle gerilmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, iki ayın en düşük seviyesi olan 62 dolara kadar geriledi. Gelecek olumsuz haberlerin riskleri artırabileceği, bunun altını da tırmandıracağı belirtiliyor. Bu arada içeride de borsa ve döviz kurları sakin seyrediyor.