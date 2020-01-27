Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Ankara merkezli ONUR Mühendislik tarafından geliştirilen IP tabanlı yerli ve millî ses haberleşme sistemi (OCS-NG4000), bugüne kadar TSK’ya ait hava meydanlarında kullanılıyordu. DHMİ tarafından da tedarik edilen sistem; Gaziantep, Muş, Adana, Siirt, Sinop, Van, Şırnak, Bingöl, Kastamonu, Aydın ve Ordu-Giresun Havalimanlarında devreye girdi. Sistemin ilk uçuşlu kabul testi Aydın Havalimanı’nda yapıldı. Başarıyla gerçekleşen inişin ardından ONUR Genel Müdürü Noyan Dede “Sistemimiz, yeni nesil standartların tümünü karşıladı. Aydın’daki ilk inişin ardından pilotlar ‘daha önce kuleyi hiç bu kadar net duymamıştık’ diyerek, bizleri tebrik etti” dedi. Sistemin en önemli özelliği; üç-dört operatörün yapacağı işin bir operatör tarafından yapılmasına imkân vermesi ve tek bir panel üzerinden tüm haberleşmenin yönetiliyor olması... Noyan Dede “Yerli imkânlarla geliştirdiğimiz sistem, yurt dışından alınan sistemlere oranla en az yüzde 30 tasarruf sağlıyor” diye konuştu.