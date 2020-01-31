Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell, IAPP çatısı altında Apple, Deutsche Telekom, Google, Microsoft, Verizon gibi milyonlarca müşterisi olan şirketlerin profesyonelleri ile verilerin korunması ve gizliliği konusunda güncel gelişmeleri değerlendirerek fikir alışverişinde bulunacak.

Turkcell kişisel verilerin korunması ve gizlilik konusunda yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, bu konuda çalışmalar yürüten dünyanın en büyük veri gizliliği kuruluşu olan Uluslararası Veri Gizliliği Profesyonelleri Birliği’ne (IAPP) üye oldu. Amazon, Apple, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft, T-Mobile, Verizon gibi dünya devlerinin de üyesi olduğu IAPP, dünya genelinde veri gizliliği konularını tanımlayarak, bu konuda yapılması gereken çalışmalara destek veriyor. Kuruluş aynı zamanda dünyada veri gizliliği konusundaki uygulamaların gelişmesine de katkı sağlıyor. Turkcell, IAPP üyeliğinin yanı sıra Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne uygun olarak şirket içerisinde bir de Veri Koruma Görevlisi atadı. Yeni atanan Veri Koruma Görevlisi, ilgili kurumlarla koordinasyonun yanı sıra şirket içerisindeki kişisel verilerin korunmasına dair tüm süreçlerin yönetimini üstlenecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir şunları söyledi:

“Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlemesi ve buna bağlı olarak internet kullanımının giderek artmasıyla birlikte önemi her geçen gün artan verinin gizliliği ve korunması konuları şirketlerin en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Turkcell olarak en başından beri müşterilerimizin veri gizliliğine son derece önem vererek, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kurallara sıkı sıkıya bağlı bir şekilde hareket ediyoruz. Bununla birlikte teknolojinin hızına bağlı olarak değişen uygulamaları ve standartları yakından takip ediyoruz. Bizim gibi geniş müşteri ağına sahip dünyadaki diğer dev şirket profesyonelleriyle yakından çalışmak ve yapılan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla Uluslararası Veri Gizliliği Profesyonelleri Birliği’ne üye olduk. Yine yurtdışında da hizmet verdiğimiz için Avrupa Birliği düzenlemelerine uygunluk açısından şirket içerisinde Veri Koruma Görevlisi belirledik. Bu konuya katkı sağlayan ulusal ve uluslararası tüm inisiyatiflerde söz sahibi olarak müşterilerimizin verisinin korunması konusunda da dünya standartlarında çalışmaya devam edeceğiz.”